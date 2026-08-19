El proyecto del Concello de Vilagarcía para As Torres de Doutor Tourón genera malestar vecinal

Zona de As Torres de Doutor Tourón Mónica Ferreirós

El proyecto anunciado por el Concello de Vilagarcía para As Torres de Doutor Tourón no convence a los residentes, que acusan al gobierno local de “falta de respeto y claridad”, ya que los planes no coinciden con lo abordado durante las reuniones, según apuntan las personas que viven en la zona.

Explican en un comunicado que las comunidades de los dos edificios mantuvieron reuniones con Ravella para el arreglo de dicha vía, “la última hace mes y medio debido al parcheo de mal gusto que hicieron”. En dichos encuentros se pidió una zona de aparcamiento, por tratarse de inmuebles sin garajes, donde solo uno de los bajos cuenta con 17 plazas para 88 viviendas.

Además, aseguran que perdieron más de medio centenar de aparcamientos con el carril bici y el Bico e Vai. “Los disuasorios se llenan”, lamentan las personas residentes en As Torres de Doutor Tourón, que también rechazan otras partes del proyecto anunciado por Ravella.

Es el caso de la ampliación del parque de Santa Ana, que aseguran que su uso es escaso y genera suciedad y ruido, por lo que creen que ampliar esta zona “agravaría el problema”.

En cuanto a la decoración del muro con vegetación, señalan en el comunicado que “queda muy bonito en plano, pero poco efectivo si luego no hay mantenimiento”. En definitiva, lo que piden es más transparencia, ya que señalan que lo anunciado no tiene “nada que ver con lo tratado en las reuniones”.