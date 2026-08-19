El PP de Vilagarcía denuncia las condiciones de los trabajadores de Xoán XXIII

Imagen del parking Xoán XXIII GonzaloSalgado

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia la situación de la plantilla del aparcamiento Xoán XXIII y critica la gestión realizada por el gobierno local desde que el Concello asumió la titularidad. En primer lugar, señalan que la plantilla lleva años reclamando el cumplimiento del descanso establecido, así como que no compensan con salario ni descanso las horas nocturnas realizadas o que "no respetan la jornada máxima y no les abonan el complemento específico por manejo de dinero en efectivo", entre otras reivindicaciones.

Los conservadores lamentan que, dos años después de la reversión del aparcamiento, el ejecutivo "siga sin dar una solución definitiva a las condiciones laborales de los tres trabajadores que prestan servicio en el aparcamiento", pese a las reclamaciones realizadas.

"El gobierno de Alberto Varela parece que se olvidó que el parking Xoán XXIII es de su competencia. Ni garantiza unas condiciones laborales dignas a los trabajadores, ni mantiene la instalación en condiciones adecuadas", señala la portavoz, Ana Granja, que considera que tuvieron "tiempo de sobra" para solucionar estas cuestiones.

"Falta de mantenimiento"

El Partido Popular denuncia también el deterioro y la falta de mantenimiento que presenta el aparcamiento situado al lado de la Casa Consistorial y reclama una actuación integral que permita recuperar la instalación. "Desde antes de la reversión del parking, el PP ya propuso que se aplicasen bonificaciones para los usuarios de Vilagarcía", recuerdan los conservadores, que lamentan que nueve meses después de que se aprobase la ordenanza con estos descuentos, no se estén aplicando.

"Es un tema de voluntad. Al gobierno local no le interesa gestionar el parking Xoán XXIII y quién lo paga son los vilagarcianos y los trabajadores", apunta Granja, que insta al ejecutivo de Varela a "dar la cara".