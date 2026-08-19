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Vilagarcía

Desvían el tráfico de la Avenida de Cambados por O Piñeiriño por las obras de saneamiento

La concesionaria calcula que durarán al menos una semana

Olalla Bouza
19/08/2026 20:38
Avenida de Cambados
Avenida de Cambados
Mónica Ferreirós
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Las obras de saneamiento que está llevando a cabo Augas de Galicia afectarán, en las próximas semanas, a la Avenida de Cambados, otro de los grandes accesos de circulación. Los trabajos iniciados hace unas semanas por la acera contigua a la entrada al Eroski deben atravesar ahora la carretera, para meter una canalización.

Por ello, desde hoy está cortado un carril y los vehículos que circulan hacia Vilagarcía deberán desviarse por O Piñeiriño. Accederán por la Rúa Camilo José Cela y, al llegar a la zona peatonal, podrán tomar a la derecha por Emilio Pardo Bazán, o a la izquierda por Fernández Gil y Casal, para reincorporarse a la Avenida de Cambados a través de Mondariz, explican desde Ravella

En previsión del aumento del tráfico rodado en el fin de semana, debido a la celebración del mercado, el Combate Naval y el desfile de carrozas, la vía funcionará normalmente, tapando con paneles metálicos la zanja abierta por las obras.

Según indicaron a Ravella desde la adjudicataria de los trabajos, la previsión es que esta parte de los trabajos se prolongue, por lo menos, una semana, aunque eso dependerá de lo dificultoso que resulte mover las canalizaciones para meter el nuevo tubo. Finalizada la mitad de la calzada, la obra pasará al otro carril, estableciéndose entonces las medidas pertinentes.

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