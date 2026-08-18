UPTA cifra en 8,3 y 12,9 euros el precio por hora de los autónomos

Eduardo Abad y Jesús Diéguez, de UPTA, en la presentación de una actividad Mónica Ferreirós

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) pone el foco en la realidad económica de los cerca de 80.000 autónomos gallegos vinculados a actividades profesionales, técnicas y oficios especializados. El colectivo presidido por Eduardo Abad propone introducir una nueva variable para conocer su verdadera situación: el precio real de cada hora de trabajo.

Desde la organización señalan que el análisis parte de profesionales que –pese a desarrollar actividades consolidadas y mantener jornadas que pueden alcanzar hasta las diez horas– obtienen rendimientos netos mensuales situados entre los 1.800 y los 2.800 euros. Esto implica, exponen desde UPTA, que el precio por hora oscila entre los 8,29 y los 12,90 euros la hora.

Rendimientos modestos

UPTA considera que el debate no debe limitarse a cuánto obtiene un trabajador autónomo al final de cada mes, sino a cuánto tiempo necesita para conseguirlo. “Un autónomo puede obtener 2.000 o 2.500 euros al mes y, visto de manera aislada, puede parecer una cantidad razonable. Pero si necesita dedicar 217 horas mensuales para conseguirla, estamos hablando de un rendimiento de apenas 9 o 11 euros por cada hora de trabajo. Esa es la realidad que tenemos que poner sobre la mesa”, declara Eduardo Abad.

El análisis realizado por la entidad comprende actividades muy presentes en la economía gallega como son electricistas, fontaneros, instaladores, reparadores, técnicos de mantenimiento, mecánicos especializados, abogados, arquitectos y otros profesionales.

UPTA considera que esta cuestión está directamente relacionada con el relevo generacional. Apuntan que será muy difícil atraer a nuevas generaciones a oficios que son muy necesarios si la única forma de alcanzar unos ingresos suficientes son prolongando la jornada.