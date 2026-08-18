Subastan un piso en Vilagarcía por 273.000 euros

Avenida Rosalía de Castro Mónica Ferreirós

La Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra saca a subasta una vivienda situada en Rosalía de Castro, en la intersección con la Rúa San José, por un precio de salida de 273.372 euros. Se encuentra en una segunda planta, en una zona con supermercados y muy cerca de la playa y cuenta con 98 metros cuadrados. En caso de que la primera puja quede desierta, se celebrará en el mismo día una segunda, tercera y cuarta.

Los precios respectos son de 232.000, 197.000 y 174.000 euros, según se establece en las bases publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Las subastas se realizarán por el procedimiento presencial y de presentación de ofertas en sobre cerrad. El plazo para las ofertas finaliza el 24 de este mes, en el caso de que se opte por una oficina que no sea la de la Delegación de Economía y Hacienda, situada en la Avenida María Victoria Moreno.

En el caso de que las propuestas se presenten en la sede pontevedresa, podrá hacerse hasta el mismo día de la subasta, que está fijada para el 14 de septiembre. Los interesados deberán aportar la documentación que se detalla en el pliego de condiciones que rige este procedimiento.