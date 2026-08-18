Ravella hará una vía de plataforma única en las Torres de Doutor Tourón

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía tiene previsto completar la humanización de la Avenida Doutor Tourón actuando en el único tramo pendiente: la calle que rodea las torres situadas en los números 44 y 46. La idea es la de transformar esta travesía en un espacio público, de preferencia peatonal y ajardinado, que mantendrá la estética del entorno.

Además, se conectará con el parque de Santa Ana y se integra en la red urbana que la rodea. la Xunta de Goberno Local adjudicó ayer la redacción del proyecto a la empresa Brota Arquitectura, por un total de 18.000 euros y un plazo de entrega de tres meses.

El contrato incluye la realización de los correspondientes levantamientos topográficos, de los planos de las redes urbanas de los servicios municipales así como la inspección y catas.

La intervención a diseñar afecta a la superficie de 2.750 metros cuadrados de la calle que, en forma de ‘U’, bordea los dos bloques de viviendas. la actual vía de asfalto y con estrechas aceras, se transformará en una calle de plataforma única pavimentada, con materiales que faciliten el drenaje de pluviales.

A mayores, atendiendo a los criterios de adaptación al cambio climático, se apunta la necesidad de aumentar la superficie de vegetación y tapizar los muros de contención.