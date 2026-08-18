La justicia reconoce el derecho de la Policía Local de Vilagarcía a cobrar festivos aunque no los trabajen

Una patrulla de la Policía Local de Vilagarcía

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia reconoce el derecho de una policía local a cobrar los festivos aunque no los trabaje. Desestima así un recurso del Concello de Vilagarcía contra una sentencia del Contencioso.

La agente interpuso un recurso contra el silencio administrativo del Concello, ya que en abril de 2024 solicitó el abono de los complementos de festividad y nocturnidad en ausencias contribuidas. Como no obtuvo respuesta, en el mes de noviembre recurrió a los tribunales.

La recurrente diferenciaba entre los dos conceptos. Así, en el caso de la nocturnidad reclamó el concepto desde 2020 hasta abril de 2024, mientras que en el caso de las festividades lo demanda hasta el 26 de octubre de 2022. Es en esta fecha cuando se aprueba la Relación de Postos de Traballo, que incorpora un plus específico para domingos y festivos. Lo que solicitó la agente es el abono de complementos o gratificaciones dejados de percibir con motivo del disfrute de permisos remunerados o de incapacidad temporal.

El TSXG tiene en cuenta, además, que la cuestión fue resuelta en sentencias anteriores, en base a recursos presentados por otros agentes en procedimientos idénticos. Además, desestiman las argumentaciones dadas desde el Concello de Vilagarcía.