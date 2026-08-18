Hasta nueve días de espera en la recogida de voluminosos en Vilagarcía

Recogida de un colchón Gonzalo Salgado

Las esperas para deshacerse de un electrodoméstico de mediano o gran tamaño en Vilagarcía alcanzan los nueve días. El servicio de recogida de enseres de mediano y gran tamaño se encuentra bastante colapsado. La respuesta que se encontraron los que trataron ayer de concertar el servicio es que tenían que esperar hasta el jueves 27.

Ante la sorpresa, desde la propia empresa concesionaria, Urbaser, explicaron que el servicio se encuentra muy demandado en estos momentos, lo que supone que no se pueden satisfacer todas las peticiones.

Cabe recordar también que se trata de un mes, agosto, en la que parte del personal se encuentra de vacaciones y, además, el trabajo se complica por una Festa da Auga que se prolongó hasta el anochecer del domingo, complicando las tareas de limpieza.

Dificultades para las personas usuarias

La puesta en marcha del servicio diario de la recogida de voluminosos puerta por puerta fue una de las novedades que introdujo el nuevo contrato de basura y limpieza viaria, del que resultó adjudicatario Urbaser en 2023. Fue una mejora importante, teniendo en cuenta que antes era mensual. Sin embargo, las esperas elevadas de estos días generan dificultades para las personas que no se pueden desplazar al Punto Limpo o que tampoco tienen demasiado espacio en sus viviendas para convivir con un voluminoso durante más de una semana. Se trata de una circunstancia temporal, teniendo en cuenta las fiestas, la temporada estival y el incremento de la demanda. De hecho, este servicio se multiplicó por cuatro en estos últimos años.