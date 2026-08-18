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Vilagarcía

Fonte da Coca reclama que se desbroce la maleza que hay en el cauce de O Con

Alerta de la presencia de roedores de grandes dimensiones e insiste en la necesidad de un dragado

Fátima Frieiro
18/08/2026 20:26
La maleza se acumula en el cauce del río y apenas deja ver el agua
La maleza se acumula en el cauce del río y apenas deja ver el agua
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La asociación de vecinos Fonte da Coca insiste en la necesidad de que el Concello actúe en la maleza que ha vuelto a acumularse en el cauce del río de O Con, a su paso por la avenida Rodrigo de Mendoza. Los afectados señalan que la zona es una auténtica "selva", en la que se acumula "bichería" y ratas de gran tamaño. Entienden desde el colectivo que la administración local debe volver a insistir ante Augas de Galicia sobre la necesidad de dragar este punto del cauce fluvial.

Y es que la asociación alerta de que el depósito de sedimentos y la acumulación de maleza podría suponer un peligro una vez que empiece la temporada de lluvias, dado que se haría un tapón en el río que dificultaría el paso libre del agua.

Fonte da Coca se muestra especialmente preocupada por la presencia de los citados roedores, de ahí que pida a Ravella  - como ha hecho a través de una solicitud formal por Rexistro- que aumente lo servicios de la empresa Plagal en la zona.

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