El Puerto contará con una edificación para un taller de las señales marítimas

Vistas puerto de Vilagarcía Mónica Ferreirós

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía acaba de adjudicar, por 14.500 euros, a la empresa Soltec Ingenieros SL, el servicio de redacción del proyecto de ejecución de edificación industrial destinada a taller de señales marítimas. La entidad que preside José Manuel Cores Tourís solicitó oferta a tres firmas más.

El objetivo, según explican en la memoria del contrato, es el de contar con unas instalaciones que permitan el almacenamiento y acopio de los materiales, equipos y repuestos necesarios para la ejecución de labores de instalación, mantenimiento, inspección y reparación de las ayudas a la navegación.

Además, consideran “imprescindible”, contar con un espacio de trabajo adecuado para la preparación, planificación y gestión de las actuaciones propias del servicio, así como para la custodia de la documentación técnica y los equipos necesarios para el desempeño de sus funciones.

El plazo de ejecución para la redacción de este proyecto es de dos meses y medio. No es el único contrato que acaba de firmar el Puerto vilagarciano, que también adjudicó el suministro e instalación de los nuevos trenes de fondeo en las boyas de la red del litoral en la Ría de Arousa.

Será la empresa Subdramar 2008 la que lo lleve a cabo, por un importe de 39.999 euros, con el IVA incluido. El objetivo de este contrato es el de mejorar la visibilidad y correcta sujeción de las boyas, incluyendo un mantenimiento especializado con labores de buceo y revisión de los grilletes y otros elementos.

Vaciado de los tanques

Por otra parte, la Autoridad Portuaria también acaba de adjudicar, a Resigal Gestión Integral de Galicia, y por 5.850 euros, el servicio de retirada de lana de roca del almacén de la antigua concesión de Betunes de Vilagarcía. La entidad realizó unos trabajos previos para comprobar el estado de estas instalaciones. El plazo de ejecución de los trabajos es de cuatro semanas.

Las labores consistirán en la retirada de 50 metros cúbicos de lana de roca del almacén de la antigua concesión. En estos tanques, cabe recordar, está previsto la reactivación de la actividad con la puesta en marcha de unas instalaciones de almacenamiento de betún asfáltico que, además, se ampliarán. El proyecto cuenta además con la luz verde ambiental de la Xunta de Galicia. Promovido por la empresa Betunes Gallegos SLU, se desarrollará en dos parcelas e incluirá la instalación de una tubería de interconexión entre ambos espacios de almacenamiento y el muelle. En concreto, en la primera de las parcelas se construirán tres nuevos tanques de almacenamiento con una capacidad útil total de aproximadamente 31.000 metros cúbicos, además de preverse obras de desmantelamiento de las instalaciones existentes, la construcción de edificaciones auxiliares o la instalación de tuberías para la conducción del betún desde el Puerto. Las estimaciones son de un almacenamiento anual de 250.000 metros cúbicos. La segunda parcela será sobre las instalaciones ya existentes, con seis mil metros cúbicos