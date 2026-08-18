Vilagarcía
Detenido en Vilagarcía por quebrantar la orden de alejamiento que tenía de su expareja
El hombre fue puesto a disposición judicial
Agentes de la Policía Local detuvieron a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tenía de su expareja. Los hechos sucedieron de madrugada, sobre las seis menos cuarto, cuando el varón fue interceptado en una calle de la capital arousana cuando discutía con la mujer. Sobre él pende la orden de alejamiento por delitos anteriores. Fue puesto a disposición judicial.