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Vilagarcía

De Ninghures y MK Maik ponen la música tras la sesión de circo y clown

El Festaclown continúa en la calle con propuetas en Ravella, en la Praza de Galicia y en la Segunda República

Fátima Frieiro
18/08/2026 18:32
Una actuación del Festaclown
Una actuación del Festaclown
Mónica Ferreirós
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Vilagarcía continúa este miércoles de fiestas y lo hace con su fórmula del éxito: la de combinar espectáculos circenses y de clown durante el tía y ofrecer música en directo por la noche. El programa arranca ya a las once de la mañana en el parque Miguel Hernández con el Festaclown social y el espectáculo ‘Ecos do pasado’. Las personas asistentes viajarán a través de los cuentos para descubrir los secretos del patrimonio. Una propuesta pensada para el público infantil.

A las doce y media – en la Praza de Ravella– hay una nueva sesión de Os Superroquiños con la propuesta ‘Breaking broken dreams’. Tiene como protagonista a Maple, una peculiar secretaria que está preparada para demostrar que no todo es lo que parece.

Por la tarde son los espectáculos más familiares. A las siete y media en la Praza de Galicia la compañía Las Cossas Nostras ofrecerán una mezcla de comedia física, teatro, clown y circo. Un dúo dinámico con dos gánsteres como protagonistas y con un alto nivel técnico.

A las nueve en la Praza da Segunda República la compañía Dúo Laos echará mano de acrobacias imposibles con su ‘Ovella negra’. Una opción pensada para todos los públicos y que no dejará indiferente a nadie.

La música será también protagonista del día tanto de la mano de los pasacalles a cargo del grupo de gaitas Airiños do Carril y Santa Plácida de Rubiáns. Los conciertos son –como desde hace años– en el escenario de A Xunqueira. El primero será a las nueve con MK Maik, el proeycto musical del vilagarciano Jesús Güimil Beiras, que nace de una historia de superación personal. El segundo es a partir de las 22:30 con De Ninghures, la aclamada banda referente del folk gallego actual.

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