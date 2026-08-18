Bamio despide agosto con tres días de fiesta: esta es la programación

Procesión de San Roque en Bamio GONZALO SALGADO

La parroquia de Bamio se prepara para despedir el mes de agosto por todo lo alto, con tres días de fiesta. Se trata de las celebraciones patronales, que contarán con grandes orquestas, misa y actividades infantiles, entre otros atractivos de la amplia programación.

Comenzarán el viernes, con una salva de bombas por la mañana y, por la noche, verbena a cargo de América SL y La Conexión. Al día siguiente, sábado, las celebraciones serán en honor a San Roque e incluyen pasacalles con los grupos tradicionales A Queimada y Mar de Arousa, a las 10 horas. A las 11:45 será la procesión, con la Banda de Música de Catoira y, a continuación, habrá misa cantada y saldrá de nuevo la comitiva con el santo. La sesión vermú estará amenizada por la agrupación municipal y desde las diez de la noche serán Alkar y Alianza las encargadas de sacar a bailar a vecinos y amigos. Además, DJ Josinho pondrá el broche final a la jornada del sábado.

La del domingo será más tranquila y en honor al Santísimo Sacramento, con pasacalles de Brisas do Ulla, misa cantada, sesión vermú con la misma agrupación tradicional, una gran fiesta infantil con espuma e hinchables y actuación de la Charanga Xuntanza.