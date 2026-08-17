O Sixto acoge el sábado una concentración motera con sesión vermú y música de tardeo

Imagen de una concentración motera en la comarca de O Salnés | Mónica Ferreirós

Los amantes de las motos tienen el sábado 22 una cita ineludible en O Sixto. El grupo Halcones ML Galicia celebra su aniversario en una jornada de convivencia en la que no faltará de nada. Además de una comida en la que están confirmados ya alrededor de un centenar de comensales habrá sesión vermú con la agrupación A Nosa Señora da Xunqueira y sesión de tarde a cargo de dos bandas que tocarán música de los 70 y los 80. Además los aficionados al motor podrán disfrutar de ver los vehículos de dos ruedas de todo tipo que estarán estacionados en el entorno del centro social de O Sixto. “Pode acercarse quen o desexe, tanto para ver as motos como para gozar da música que imos ter”, explican desde la organización.

Así pues en la comida habrá no solo gente del entorno de la comarca de O Salnés. Desde Halcones ML Galicia explican que habrá gente de Ourense, a Coruña, Cataluña y Mallorca. “Vén moita xente de fóra á que lle gusta moito o motor, porque ao final somos moteiros”, indican.

El grupo lleva dos décadas haciendo rugir los motores y quieren seguir celebrando que están en la carretera.

La jornada está abierta a todos aquellos que quieran acercarse y disfrutar con una peña que lleva años junta.