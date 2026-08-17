Marky Ramone y The Escarallas se suben al escenario de A Xunqueira

El Festaclown continúa toda la semana tras la sesión inaugural del lunes Mónica Ferreirós

Vilagarcía estrena este martes en el escenario de A Xunqueira los grandes conciertos de las patronales de San Roque. Lo hace con sesión doble y con entrada gratuita. Los primeros en tocar serán The Eskarallas, la formación vilagarciana que actuará a partir de las nueve. Su carta de presentación es un directo contundente y una trayectoria forjada a base de kilómetros, carretera y puro punkrock. El programa continúa a las diez y media con uno de los nombres más esperados en las propuestas de este año. Será con el concierto de Marky Ramone, miembro del legendario grupo de punk rock Ramones, con los que estuvo en la batería un total de 15 años y acumula a sus espaldas más de 1.700 conciertos. Marky continúa girando por todo el mundo con su banda, al tiempo que ejerce como DJ.

Los conciertos son el colofón a un día que ya arranca con fuerza de mañana. A las once por las calles de la ciudad será el Festaclown Social con Iguatuke, un equipo de batucada que interpreta una amplia variedad de estilos musicales afrobrasileños fusionando ritmos tradicionales con una energía única. A las doce y media será el momento de los Superroquiños en Ravella con ‘El autoestopistaintergaláctico’, un espectáculo de ciencia ficción, de clown y de transformismo con continuos cambios de vestuario y personajes cómicos dotados de poderes propios que desafían la gravedad con equilibrios imposibles. Será con la compañía Aitor Garuz. Por la tarde – a las 19:30 en la Praza de Galicia– será el espectáculo ‘Finito infinito’ con la compañía Trotamundos. Una propuesta divertida para todos los públicos.

La última función del día será en la Praza da Segunda República a partir de las nueve de la tarde con ‘Xelebreixon’. La compañía Rojo Telón celebrará una gran fiesta con espectaculares números circenses que desafían la gravedad con acrobacias aéreas y de suelo fusionando el circo, el teatro, la danza y el humor absurdo.