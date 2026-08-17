El PAC y el Hospital suman más de mil urgencias en tres días de fiesta

Entrada de Urgencias del Hospital do Salnés Gonzalo Salgado

El Punto de Atención Continuada de San Roque y el Hospital do Salnés atendieron casi mil urgencias sanitarias durante los días 14, 15 y 16. Fueron las jornadas más intensas y de mayor afluencia de gente a Vilagarcía, con motivo de la celebración de la multitudinaria Festa da Auga. De hecho las atenciones estuvieron muy igualadas en número en las tres jornadas.

En el PAC el día 14 se atendieron 121, el sábado 192 y el domingo 179. Por su parte en el centro hospitalario de Ande, en Rubiáns, fueron 155 el viernes, 178 el sábado y 164 el domingo.

El pasado fue el fin de semana más festivo de la zona de Arousa, dado que también hubo fiestas en localidades como Cuntis y Caldas. A ellas se une que el me de agosto es muy turístico y que municipios como Sanxenxo y O Grove están a tope en ocupación y ven su población incrementada de forma exponencial.

Según fuentes del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés en el Punto de Atención Continuada de O Grove se atendieron 244 urgencias (59 el viernes, 96 el sábado y 89 el domingo) y en el PAC de Cambados fueron 370 asistencias urgentes (95 el viernes, 136 el sábado y 139 el domingo).

En el caso de las urgencias extrahospitalarias del centro de salud de Baltar, en Sanxenxo, se asumieron en el fin de semana festiva 483 asistencias (120 el viernes, 182 el sábado y 181 el domingo). Por su parte el PAC de Caldas registró 304 durante los tres días (95 el viernes, 97 el sábado y 112 el domingo).

Desde el área sanitaria indican que en el cómputo de todos sus servicios de PAC y hospitales se atendieron 4.381 urgencias. Y es que en el resto del área cabe destacar la celebración de las fiestas de la Virxe da Peregrina, en Pontevedra, que también tienen una gran afluencia de público.

En Vilagarcía, pese a las miles de personas que asistieron a los eventos (35.000, según el Concello), las celebraciones discurrieron con bastante tranquilidad en general.