Dos personas heridas en un accidente con tres vehículos implicados en O Campanario

Una ambulancia del 061 en una foto de archivo

Dos personas – un hombre y una mujer– resultaron heridos de consideración en un aparatoso accidente registrado esta tarde en los conocidos como semáforos de O Campanario, en la parroquia de Bamio, justo en el cambio de rasante. Según fuentes de los servicios de emergencias el impacto de los tres turismos fue potente, de ahí que una de las ocupantes del primer vehículo tuviese que ser inmovilizada para ser trasladada a un centro hospitalario. Del segundo vehículo también salió herido un varón, que se quejaba de un fuerte dolor lumbar y que también fue trasladado.

Al lugar del siniestro acudieron efectivos de Emerxencias, Policía Local y la ambulancia del 061.