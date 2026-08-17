Detenido un hombre por amenazas a su mujer e hijas

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron a un hombre – vecino de la localidad– como presunto autor de un delito de violencia por – según fuentes policiales– amenazas y malos tratos tanto a su mujer como a sus hijas. El varón fue interceptado en su domicilio, en el centro urbano.

No fue la única incidencia registrada en las últimas horas en la capital arousana. Los municipales también ordenaron el traslado al Hospital do Salnés de un hombre armado con un cuchillo y que – según la Policía– se encontraba bajo los efectos de las drogas. También abrieron expediente a unos jóvenes que – dice la Policía que tras consumir sustancias estupefacientes– realizaron varios actos vandálicos en la ciudad.

Todo ocurrió durante el turno de la noche del 16 al 17. La incidencia más destacada de la jornada de ayer fue el auxilio de los agentes policiales a una mujer de 77 años que se desvaneció en la avenida Valle-Inclán. Fue trasladada por una ambulancia a un centro sanitario.