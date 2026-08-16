Toneladas de basura, pero una fiesta “tranquila” y sin incidencias destacadas

La zona TIR fue la que concentró mayor cantidad de gente durante la noche previa al Auga y eso se notó en la basura MONICA FERREIRÓS

Las miles de personas que asistieron tanto a la noche previa como a la Festa da Auga dejaron también otra estampa típica de cada 16 de agosto: toneladas de basura en la calle y un reguero de incidencias, aunque menores. Los servicios de Emerxencias y la Policía Local – ambos con operativos especiales– definieron la celebración como “tranquila”. Eso sí, hay que hacer referencia a los 14 traslados a centros sanitarios – la mayoría por intoxicaciones etílicas–, así como varias atenciones por cortes o caídas sin relevancia. A mayores se atendió a una persona que sufría convulsiones en la zona TIR. Fue esa –junto con la playa da A Concha– la zona que registró más cantidad de gente durante la noche.

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Por otra parte la Policía Local detuvo a un vecino de Ames – también en el entorno TIR– que, sin mediar palabra, agredió a otro varón golpeándolo con un vaso en la cara y provocándole varios cortes. La víctima, según apuntan fuentes municipales, fue una de las personas desplazadas al Hospital para recibir puntos. Los hechos sucedieron sobre las cuatro y media de la madrugada. Otro, ya de mañana, se puso agresivo en el Posto de Mando Único e intentó autolesionarse.

El Concello activó un dispositivo especial de limpieza para dejar todo perfecto para la procesión y los actos de la tarde-noche MONICA FERREIRÓS

Más de día que de noche

Desde el Concello señalan que – en una primera impresión– la noche previa al Auga contó con menos afluencia que años anteriores. Sin embargo la de día –coincidiendo en domingo y con unas temperaturas muy altas– fue una de las más multitudinarias que se recuerdan. Durante las celebraciones nocturnas –y debido al elevado y constante flujo de peatones transitando de la zona de la playa y del Miguel Hernández hacia el área portuaria– la Policía cortó el tráfico en la avenida Laureano Gómez Paratcha. A primera hora de la mañana se hizo lo mismo con Alexandre Bóveda, en donde también se celebraba otra fiesta.

Operativo de limpieza

Por otra parte, y desde las siete de la mañana, la administración local puso en marcha el operativo especial de limpieza de la Festa da Auga. En total fueron 60 trabajadores y trabajadoras de la empresa Urbaser los que se movilizaron para dejar las calles, plazas, parques y espacios públicos en perfecto estado para la procesión y los actos festivos de la tarde-noche.

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El turno de mañana – conformado por 30 personas operarias– empezó a trabajar por la zona de la playa de A Concha-Compostela y el paseo marítimo para ir desplazándose hacia O Ramal, la TIR, el Miguel Hernández y O Cavadelo. Ya por la tarde un equipo conformado por otras 30 personas se encargaba de la limpieza de las calles de la Zona Húmida empezando por la capilla para ir avanzando hacia el centro y finalmente a la zona de A Baldosa y las calles del entorno.