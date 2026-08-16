La gran fiesta de Diario de Arousa: celebra sus 25 años mojando y mojándose en la Festa da Auga

El periódico lanzó balones y agua para celebrar su 25 años contando la Festa da Auga Mónica Ferreirós

Diario de Arousa se sumó de forma más destacada a la celebración de la Festa da Auga con motivo de su 25 aniversario y lo hizo lanzando desde la ventana de su Redacción agua a calderazos y un centenar de balones de playa para unirse a la fiesta que - desde hace ya horas- se respira en las calles de Vilagarcía. La cabecera lleva desde el año 2001 siendo partícipe de esta celebración y contándola con un despliegue especial tanto en su formato en papel como en digital. Este año le tocaba hacer la fiesta.

Miles de personas abarrotan el centro urbano en una de las celebraciones más multitudinarias de la comarca de O Salnés y que, en la noche previa y según fuentes de la Policía Local y Emerxencias, transcurrió sin incidencias. Como marca la tradición San Roque - patrón de la ciudad- salió puntualmente de la iglesia parroquial para bailar al ritmo del pasodoble 'Triunfo' camino de la capilla de su mismo nombre. Tras la lectura del pregón se desató la locura en una jornada calurosa y marcada por las altísimas temperaturas.