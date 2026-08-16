El arranque del Festaclown y la música de verbena protagonizan este martes el programa festivo

Una actividad inclusiva de Con Eles en el Festaclown Gonzalo Salgado

A Vilagarcía todavía le queda cuerda y mucha programación festiva por delante. Y es que, tras el agua, lo mejor todavía está por llegar. La jornada arranca con el estreno del Festaclown, el mayor espectáculo de clown y circo reivindicativo que tiene ya marca propia en la capital arousana. En todo caso el ambiente ya se respirará mucho antes. A las doce y media será el pasacalles a cargo del grupo de gaitas y baile Mar de Arousa. A las siete y media por las calles de la ciudad y en la Praza de Galicia será el Animaclown de Acrocircus. Será este un espectáculo lleno de reflexión, sensibilidad, risa, fantasía y amor. Una comedia satírica que recrea la vida de un viejo acróbata y narra la historia del teatro y del circo a través de los siglos. Habrá muchas acrobacias a cargo de la compañía Fundación Tchyminigagua.

A las nueve de la tarde el pasacalles correrá a cargo del grupo de gaitas Froallo y a las diez y media será el turno del baile con la actuación de la orquesta New York en la gran verbena de la Avenida da Mariña.

Lo próximo

La programación se irá intensificando a lo largo de la semana. De hecho mañana a las once ya será el Festaclown Social con Iguatuke. Se trata de un equipo de batucada que interpreta una amplia variedad de estilos musicales afrobrasileiros, fusionando ritmos tradicionales con una energía única. Será a cargo de la compañía Igual Arte, Con Eles y la Fundación Tchyminigagua.

A las doce y media en la Praza de Ravella será una sesión de Os Superroquiños con el espectáculo ‘O autoestopista intergaláctico’, una opción de ciencia ficción, de clown y transformismo con continuos cambios de vestuario y personajes cómicos dotados de poderes propios que desafían la ley de la gravedad con equilibrios imposibles. Será a cargo de la compañía Aitor Garuz.

A las siete y media en la Praza de Galicia será el Certame Festaclown con Finito infinito y a las nueve en la Praza da Segunda República será el Xelebreixon, con la compañía Telón Rojo, una propuesta con carácter, genio y espectaculares juegos circenses que desafían a la gravedad con acrobacias aéreas.

La música también tendrá un hueco importante en la jornada del martes, dado que a las nueve en el Parque da Xunqueira actuarán The Eskarallas y a las diez y media será uno de los conciertos estrella de las patronales de 2026, el de Marky Ramone, el miembro del legendario grupo que a finales de los 70 fue pionero en la fusión del punk-rock. La entrada es gratuita.