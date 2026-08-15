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Vilagarcía

Vilagarcía celebró la tradicional romería urbana de San Roquiño o Pequeno en la zona de la capilla

En el barrio repartieron empanada después de la procesión por las principales calles de la ciudad

Fátima Frieiro
15/08/2026 17:52
San Roquiño O Pequeno salió en procesión como cada año en la víspera del gran evento multitudinario
San Roquiño O Pequeno salió en procesión como cada año en la víspera del gran evento multitudinario
Mónica Ferreirós
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Frente a la multitud que abarrota el centro de Vilagarcía con motivo de la Festa da Auga –y de la celebración del patrón, San Roque– la ciudad apuesta un día antes por las vivencias de barrio, las de casa. Así ocurrió en el entorno de la capilla de San Roque con la tradicional romería urbana de San Roquiño O Pequeno. Desde primera hora hubo pasacalles a cargo del grupo de gaitas Nós de Sobradelo y tras la misa –cantada por la Coral Cortegada– fue la procesión por las principales calles de la ciudad con la Banda de Música de Vilagarcía. Una parte más litúrgica que pronto mudó en un toque más gastronómico con el reparto de empanada – como ocurre cada año– en la zona del templo tanto para vecinos como para visitantes. Un encuentro para los de casa, para los que viven las fiestas en un barrio que hoy pisarán miles de personas para el pregón del Auga.

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