La ciudad espera a miles de personas para el ‘gran chapuzón” del Auga

El agua volverá a ser la protagonista de la gran fiesta M.F.

El “Aquí no llega” volverá a retumbar en las calles de Vilagarcía y lo hará coincidiendo la celebración de la Festa da Auga con domingo y con elevadas temperaturas. La ciudad espera, así pues, una de sus ediciones más multitudinarias con abarrote tanto en la denominada ‘Zona Húmida’ como en la seca. Porque la fiesta, como todo, cada uno la vive a su manera.

La jornada – como marca la tradición– arranca a las doce menos cuarto de la mañana con el traslado del santo desde la iglesia parroquial hasta la capilla. Lo hará al ritmo del pasodoble ‘Triunfo’ tocado por la Banda Municipal de Música de Vilagarcía y bailando en todo el recorrido. Será arriba, en la zona del instituto Castro Alobre, en donde en la gran grúa instalada esperará el pregonero. Él será el encargado de lanzar el primer cubo de agua desde las alturas, dando inicio oficial a una de las fiestas más esperadas del año en la comarca de O Salnés.

A partir de ese momento, y con el santo ya resguardado en la capilla que lleva su nombre, se desatará la locura húmeda. Desde ventanas y balcones y también desde viviendas ubicadas en las zonas destinadas para ello empezarán a salir litros y litros de agua. Y es que, desde hace ya unos años, la celebración vilagarciana ha prescindido de los camiones de bomberos en puntos estratégicos para mojar a la gente. La fiesta ha vuelto a su esencia original con pistolas de agua, cubos y otros elementos para no dejar a nadie seco. Desde el Concello colocan de forma estratégica grandes depósitos para que quien lo desee pueda rellenar. A las ocho y media será la procesión de regreso del santo a la iglesia parroquial y el día termina con el concierto de Abril Fado Atlántico a las diez en la Alameda.