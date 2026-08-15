Caldas despide sus fiestas con los fuegos en el río y Cuntis recibe a Gran Parada

Imagen del público en uno de los conciertos en el Malecón MONICA VILA

El fin de semana con más fiestas por metro cuadrado del año continúa hoy en la comarca de Ulla-Umia. Mientras que Caldas despide sus patronales con el gran espectáculo pirotécnico en el río en la villa termal vecina, Cuntis, todavía siguen al máximo con su programación.

Los caldenses inician la jornada con la alborada a cargo de la Banda Municipal de Música y los pasacalles con los Xigantes e Cabezudos y el grupo de gaitas As Espiñas. La citada banda dará un concierto en As Palmeiras a partir de la una y media de la tarde.

Ya por la tarde, a las siete, habrá un concierto en la iglesia de San Tomé a cargo de la Coral Polifónica de Caldas y a las ocho empieza el doblete en el escenario acuático del Umia: a las ocho actuará la Orquestra de Instrumentos Populares Galegos de Suso Vaamonde y a las nueve y media será el gran concierto a cargo de la formación De Ninghures.

El gran espectáculo pirotécnico, que se puede ver tanto desde el Malecón como desde el Xardín Botánico y el puente de A Ferrería, está programado para las doce de la noche. Justo a continuación será la verbena En A Tafona con Galilea y Xacobo Mínimo DJ.

Programa cuntiense

Por su parte a Cuntis todavía le queda cuerda festiva para rato.

A las diez y media habrá el pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Música de Ribadumia y a las doce será la misa solemne en honor a San Roque cantada por la Coral das Burgas, de Cuntis. A continuación será la procesión y el concierto de la citada banda en la Praza das Árbores. Por la noche la verbena estará amenizada por la orquesta Gran Parada y por Kidmount y Xmaseda65.

También hay una exposición de fotos antiguas sobre la historia de la localidad en el siglo XX que puede verse en la calle Colón.