Xabier Fortes incita a disfrutar a los vilagarcianos, pero “con sentidiño”
El periodista sacó a relucir la risa de los presentes con un pregón lleno de anécdotas vitales y profesionales
Cientos de vilagarcianos y vilagarcianas se reunieron un año más frente a Ravella para presenciar el acto oficial de inauguración de las Festas de San Roque: el pregón, que este año fue a cargo del periodista pontevedrés, Xabier Fortes. Al grito de “Viva San Roque, viva Vilagarcía!”, el alcalde, Alberto Varela, salía al balcón de la Casa Consistorial para dar el pistoletazo de salida y presentar al pregonero, quien fue recibido entre los aplausos y vítores de los presentes.
“Non son moito de ir a misa, pero si de santificar as festas, e trato de asistir a todas as que podo”, comenzaba Fortes, quien focalizó el inicio de su discurso en la importancia de reivindicar las festividades en un contexto global en el que “todo parece fuxir do noso control”, aludiendo a factores y figuras del panorama actual como el cambio climático, Donald Trump, Nethanyahu e Infantino.
“Hai algo que si depende de nós mesmos: as gañas de desfrutar da vida mentres poidamos ou mentres alguén non veña a amolarnos”, manifestaba el pregonero, destacando que “creo que por iso a festa é un dos grandes inventos da humanidade, e niso en Galicia somos unha potencia mundial”.
El pregón de Fortes –de carácter inclusivo al contar con una traductora de lengua de signos– continuó haciendo un recorrido por algunos de sus momentos más memorables en fiestas de toda la provincia, pero también de sus inicios como periodista, recordando que “aquí en Vilagarcía pódese dicir que comecei a miña vida profesional” ya hace casi 40 años, con una trayectoria llena de momentos memorables como la Operación Nécora, partidos en A Lomba o “solpores no Terrón, fronte á Illa de Arousa”, entre muchos otros.
De lo profesional hubo un salto a lo personal, con un par de anécdotas con amigos y familiares que hicieron saltar de risa a los asistentes. “Eu, como dicía, herdei moi aumentada esa tendencia do meu pai de desconectar da realidad ou anda sempre polas nubes. Quizais por iso me fixen xornalista”, bromeaba Fortes.
En su discurso también hubo espacio para lo deportivo, concretamente para el fútbol, el cual admitía –medio en broma, medio en serio– que “despois da roda, da imprenta e da penicilina, debe figurar como un dos grandes inventos da humanidade”.
Con esta premisa, llegaba uno de los momentos más vitoreados: Fortes se colocaba la camiseta del Arosa SC, haciendo salir a relucir los aplausos y silbidos de los presentes. “Noraboa polo asceso, e agora só tedes que subir un chanzo máis, que vos agardamos en Pasarón”, declaró.
El pontevedrés apremiaba el final de su pregón recordando una vez más “a necesidade de desfrutar das festas” y “a sorte de vivir onde vivimos, de ter nacido neste privilexiado horizonte das Rías Baixas, na ría de Arousa e na comarca do Salnés”. Así, concluía con los clásicos “I can, hai festa!” y “con sentidiño”.
Al fin del pregón siguió el himno de Galicia interpretado por la Banda de Música de Galicia, para dar paso al desfile de diferentes colectivos –asociaciones, equipos deportivos, servicios de seguridad y más– hacia la iglesia parroquial para hacer la ofrenda floral a San Roque y, ya sí, dar comienzo a las fiestas en Vilagarcía.