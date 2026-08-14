Vilagarcía superó la media gallega de donación de sangre con 1.532 unidades aportadas en 2025

El miembro de ADOS, Luis Beira, el alcalde, Alberto Varela, y la edila de Sanidad, Tania García Mónica Ferreirós

El municipio de Vilagarcía registró 1.532 donaciones de sangre en el año 2025. Así lo indicó Luis Beiras, miembro de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), en su visita a la unidad móvil ubicada en un lateral del auditorio, en la que estuvo acompañada por el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Sanidad, Tania García. Ante estos datos, el regidor destacó que “Vilagarcía leva a solidaridade no sangue”.

La visita de la ADOS al municipio se dio con motivo de la presentación de la campaña especial de verano “Un alento de vida”. Esta iniciativa llegará a 170 concellos gallegos hasta finales de este mes, procurando garantizar la participación de los gallegos y gallegas durante el período estival y obtener en torno a 22.000 donaciones de sangre.

Beiras explicó que en Galicia se necesitan a diario 400 donaciones para garantizar el adecuado abastecimientos de los hospitales, una cifra que se mantiene en los meses de verano, un periodo especialmente sensible ya que bajan las reservas debido a la deslocalización de los donantes habituales. Por este motivo, ADOS pone en marcha la campaña especial de verano, en la que Varela animó a participar, “non só aos veciños e veciñas de Vilagarcía, senón tamén a todas aquelas persoas que nos visita nestes días e que estea en condicións de facelo”.