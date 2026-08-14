Trasladan a una persona al hospital tras un accidente laboral en Vilagarcía

Imagen de archivo del parque industrial Gonzalo Salgado

Una persona fue esta mañana trasladada al Hospital do Salnés tras sufrir un accidente labora. El suceso ocurrió sobre la siete de la mañana, en una empresa ubicada el Polígono do Pousadoiro.

Hasta lugar acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional, que intervinieron para asistir al herido, quien fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario consciente y orientado.