Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Trasladan a una persona al hospital tras un accidente laboral en Vilagarcía

El suceso tuvo lugar esta mañana en una empresa del Polígono do Pousadoiro

Sandra Rey
14/08/2026 12:16
El Polígono do Pousadoiro es uno de los que más empresas concentra
Imagen de archivo del parque industrial
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una persona fue esta mañana trasladada al Hospital do Salnés tras sufrir un accidente labora. El suceso ocurrió sobre la siete de la mañana, en una empresa ubicada el Polígono do Pousadoiro.

Hasta lugar acudieron efectivos de la Policía Local y Nacional, que intervinieron para asistir al herido, quien fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario consciente y orientado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620