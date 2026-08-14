Levantan la prohibición de baño en la Praia do Campanario

Imagen de archivo del arenal

El Concello de Vilagarcía vuelve a abrir al baño la Playa do Campanario después de que, hace un par de días, se prohibiese nadar en el arenal por detectar niveles de la bacteria ecoli superiores a los permitidos.

Ahora, después de recibir los resultados del contraanálisis realizado, el gobierno municipal vuelve a izar la bandera verde en esta playa ubicada en Bamio.