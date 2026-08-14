Vilagarcía
Levantan la prohibición de baño en la Praia do Campanario
El resultado del contraanálisis para examinar los niveles de la bacteria ecoli en el agua es favorable
El Concello de Vilagarcía vuelve a abrir al baño la Playa do Campanario después de que, hace un par de días, se prohibiese nadar en el arenal por detectar niveles de la bacteria ecoli superiores a los permitidos.
Ahora, después de recibir los resultados del contraanálisis realizado, el gobierno municipal vuelve a izar la bandera verde en esta playa ubicada en Bamio.