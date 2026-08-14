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Vilagarcía

Levantan la prohibición de baño en la Praia do Campanario

El resultado del contraanálisis para examinar los niveles de la bacteria ecoli en el agua es favorable

Sandra Rey
14/08/2026 13:17
Imagen de archivo del arenal
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El Concello de Vilagarcía vuelve a abrir al baño la Playa do Campanario después de que, hace un par de días, se prohibiese nadar en el arenal  por detectar niveles de la bacteria ecoli superiores a los permitidos. 

Ahora, después de recibir los resultados del contraanálisis realizado, el gobierno municipal vuelve a izar la bandera verde en esta playa ubicada en Bamio.

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