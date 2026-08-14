Las celebraciones continúan con San Roquiño, la multitudinaria Festa da Auga y el Festaclown

La procesión con la figura del Santo previa a la lluvia desde los balcones Gonzalo Salgado

Las celebraciones en Vilagarcía de Arousa no han hecho nada más que empezar, y es que tras el pregón inaugural y la ofrenda floral a San Roque, la actividad continúa con citas clásicas como el San Roquiño, la multitudinaria Festa da Auga y el Festaclown.

El programa del sábado 15 comienza a las once con la Festividad de San Roquiño O Pequeno en el entorno de la capilla de San Roque, que iniciará con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Nós de Sobradelo, seguido de una misa cantada por la Coral de Cortegada y la procesión acompañada de la Banda de Música de Vilagarcía y el grupo de gaitas. Al final habrá vino y empanada.

Asimismo, a las doce la Rúa Castelao acogerá el espectáculo de teatro de calle, Cabaret Acuático, de la mano de la compañía Nelson Quintero, seguido de pasacalles con el grupo de gaitas Malveiras

La actividad se retomará por la noche con la animación de los Festicultores Troupe, que llenarán las vías y plazas de la ciudad de diversión, baile y música con su artefacto sonoro “tunning chimpín”.

El gran y esperado día será el domingo 16 con la Festa da Auga. A las doce menos cuarto será el traslado de San Roque desde la iglesia parroquial, en Praza de España, escoltado por el equipo de rugby Os Ingleses y con acompañamiento de la Banda de Música de Vilagarcía, hacia la capilla de San Roque. Luego del pregón –cuyo responsable siempre es el secreto mejor guardado de esta fiesta– comenzará la torrencial lluvia desde los balcones de los edificios de Vilagarcía.

Ya por la tarde, a las ocho y media, será la procesión del Santo por la calle de San Roque, la Praza da Independencia, Padre Feijoo y Edelmiro Trillo hasta regresar al templo ubicado en la Praza de España.

A las diez, la alameda acogerá el concierto de Abril Fado Atlántico, un proyecto municipal que combina ritmos latinos con música tradicional y que pondrá el broche de cierre al domingo.

Dispositivo de seguridad

Con motivo de los grandes eventos del fin de semana, el Concello diseña un dispositivo especial de seguridad que contará con 58 efectivos de la Policía Local y Emergencias. Este personal se verá reforzado con los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El puesto de mando operativo se pondrá en marcha el sábado por la noche en Ravella para coordinar y atender cualquier incidencia, y funcionará hasta última hora de la tarde del domingo. Además, se han repartido varias cámaras de vigilancia por toda la zona húmeda.

Cuatro patrullas motorizadas de la Policía Local actuarán durante la noche del sábado para el domingo, y mañana serán 30 agentes (15 de mañana y 15 de tarde) los que estén operativos. Por su parte, Emergencias movilizará por la noche a once técnicos sanitarios y los correspondientes vehículos.

También se dispondrá de una ambulancia medicalizada completa con médico y enfermero que funcionará en el puesto de socorro de A Peixería desde las nueve de mañana y, a mayores, se contrata otro sanitario y un técnico de emergencias para dotar a la ambulancia de Protección Civil, que estará alerta en la base desde la medianoche de hoy.

Además, desde la medianoche del día 15 y hasta las ocho de la mañana del 16 funcionará en la Praza Segunda República el Punto Lila para informar y prestar atención a las mujeres que lo precisen.

Festaclown

Por otro lado, el lunes dará el pistoletazo de salida una nueva edición del Festaclown, que durante seis días transformará la ciudad en un gran escenario al aire libre para celebrar el circo, el humor y las artes de calle.

La programación arrancará a las siete y media de la tarde con la propuesta de la Fundación Tchyminigagua, que llevará su ‘Acrocircus’ por las calles de Vilagarcía hasta terminar en Praza de Galicia. El espectáculo combina acrobacias, música clown, zancos y teatro con un fuerte impacto visual.