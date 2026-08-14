La Diputación aprueba 130.000 euros para mejorar el camino a Renza y la travesía Nogueirido
O Grove, Sanxenxo y Pontecesures también recibirán ayudas, siendo una inversión total de 1,4 millones en Arousa
La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en la Xunta de Goberno una inversión de 130.000 euros, procedentes del Plan +Provincia 2026-2027 para ejecutar las obras de mejora del camino a Renza y la travesía Nogueirido.
En la senda ubicada en la parroquia de Sobrán, se realizará una rehabilitación superficial que comprenda la limpieza integral, el fresado del asfalto antiguo, la regularización del rasante y el extendido de una nova capa de rodaje de cinco centímetros, complementada con la renovación de los elementos de drenaje –como sumideros y rejas– y el repintado de la señalización horizontal y vertical.
Por su parte, en la travesía Nogueirido, en Bamio, se llevará a cabo una intervención integral desde la base, que incluye la excavación del terreno, la colocación de una nueva base de zahorra artificial compactada, la pavimentación asfáltica y la señalización definitiva para garantizar una vía totalmente renovada y segura para los vecinos y vecinas.
Por otro lado, las ayudas del Plan +Provincia para Arousa también se extienden al municipio de O Grove, con una inversión de casi 490.000 euros para la mejora de siete vía del núcleo urbano; a Sanxenxo con una aportación de 710.000 euros para humaniza el centro de Outeiro; y a Pontecesures, con más de 70.000 euros para la mejora de una vía en O Rial. En total, la inversión de la Diputación de Pontevedra en toda la comarca de Arousa asciende de los 1,4 millones de euros.