La Diputación aprueba 130.000 euros para mejorar el camino a Renza y la travesía Nogueirido

El diputado provincial, Javier Tourís, el el alcalde, Alberto Varela, acompañados de otros ediles municipales en el camino A Renza Aitana Vidal

La Diputación de Pontevedra aprobó este viernes en la Xunta de Goberno una inversión de 130.000 euros, procedentes del Plan +Provincia 2026-2027 para ejecutar las obras de mejora del camino a Renza y la travesía Nogueirido.

En la senda ubicada en la parroquia de Sobrán, se realizará una rehabilitación superficial que comprenda la limpieza integral, el fresado del asfalto antiguo, la regularización del rasante y el extendido de una nova capa de rodaje de cinco centímetros, complementada con la renovación de los elementos de drenaje –como sumideros y rejas– y el repintado de la señalización horizontal y vertical.

Por su parte, en la travesía Nogueirido, en Bamio, se llevará a cabo una intervención integral desde la base, que incluye la excavación del terreno, la colocación de una nueva base de zahorra artificial compactada, la pavimentación asfáltica y la señalización definitiva para garantizar una vía totalmente renovada y segura para los vecinos y vecinas.

Por otro lado, las ayudas del Plan +Provincia para Arousa también se extienden al municipio de O Grove, con una inversión de casi 490.000 euros para la mejora de siete vía del núcleo urbano; a Sanxenxo con una aportación de 710.000 euros para humaniza el centro de Outeiro; y a Pontecesures, con más de 70.000 euros para la mejora de una vía en O Rial. En total, la inversión de la Diputación de Pontevedra en toda la comarca de Arousa asciende de los 1,4 millones de euros.