Cortes de tráfico con motivo del pregón y la ofrenda a San Roque

Asistentes al pregón y a la ofrenda floral del año pasado Gonzalo Salgado

Con motivo del pregón y la ofrenda a San Roque en Plaza de España, se realizarán cortes de tráfico en las calles afectadas. Así, a partir de las siete de esta tarde, la primera restricción se harán en la Avenida Juan Carlos I.

Posteriormente, a medida que la gente acuda a Ravella con motivo del pregón, se ampliarán los cortes desde la Repsol de la calle San Roque hasta Colón y Santa Lucía, con señalización de desvíos recomendados en la rotonda del ramal.

Finalizado el pregón y con motivo de la ofrenda en Plaza de España, se hará otro corte en Doctor Tourón, en la intersección con Maruxa Mallo y sentido a Plaza de España.