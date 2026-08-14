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Vilagarcía

Cortes de tráfico con motivo del pregón y la ofrenda a San Roque

El dispositivo de seguridad vial se activará a partir de las siete de esta tarde

Sandra Rey
14/08/2026 12:47
Asistentes al pregón y a la ofrenda floral del año pasado
Asistentes al pregón y a la ofrenda floral del año pasado
Gonzalo Salgado
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Con motivo del pregón y la ofrenda a San Roque en Plaza de España, se realizarán cortes de tráfico en las calles afectadas. Así, a partir de las siete de esta tarde, la primera restricción se harán en la Avenida Juan Carlos I.

Posteriormente, a medida que la gente acuda a Ravella con motivo del pregón, se ampliarán los cortes desde la Repsol de la calle San Roque hasta Colón y Santa Lucía, con señalización de desvíos recomendados en la rotonda del ramal. 

Finalizado el pregón y con motivo de la ofrenda en Plaza de España, se hará otro corte en Doctor Tourón, en la intersección con Maruxa Mallo y sentido a Plaza de España.

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