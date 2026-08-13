Vilagarcía invertirá 130.000 euros en mejorar el Camiño de Renza

El alcalde, Alberto Varela, los concejales y el diputado, Javier Tourís, visitaron la zona Aitana Vidal

El Concello de Vilagarcía licitará en breve los proyectos de mejora del Camiño de Renza, que completará la mejora de la conexión del lugar a través de Sobrán. El alcalde, Alberto Varela, varios de sus concejales y el diputado provincial, Javier Tourís, visitaron el lugar en el que está previsto invertir 130.000 euros. Los trabajos conectarán con otras actuaciones anteriores realizadas por la administración local en las calles Sobrán y Canto, así como la que se está terminando en Faxilde. De esta forma se configura un trayecto seguro y en perfecto estado para la circulación desde la avenida de Vilanova.

Con la obra se renovará la capa de rodadura de 950 metros del vial y se colocarán bandas reductoras de velocidad para mejorar la seguridad vial. El proyecto diseñado por el Concello se financiará a través de los fondos que le corresponden a Vilagarcía a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. La subvención se aprobará en la Xunta de Goberno del ente provincial y será ahí cuando la administración local podrá iniciar el procedimiento de contratación tan pronto como reciba la resolución.

Ocurrirá lo mismo –según fuentes municipales–con otra de las intervenciones de mejora de la red municipal programadas por Ravella: la pavimentación de la travesía Nogueirido, en Bamio, que también se contratará en los próximos días a través del mismo programa.

En este caso el tramo a actuar es menor, apenas unos 50 metros, pero supondrá una importante mejora para los vecinos del lugar, ya que el actual camino es de tierra, lo que complica el acceso a las viviendas situadas en la zona. Así lo indicó Varela en su visita a Sobrán.

El regidor agradeció la colaboración de la Diputación señalando que “a súa función é apoiar aos concellos, e o mellor feito de facelo é este, permitindo ás administracións locais dispor de fondos para financiar os proxectos que nós mesmo propoñemos, posto que somos os que mellor coñecemos as necesidades dos nosos pobos e cidades”.

Apuntó que estas nuevas actuaciones “volven poñer de manifesto o firme compromiso que este goberno local mantén co rural vilagarciá”. Hizo un repaso por las que se llevaron a cabo y todavía por las que están por venir.