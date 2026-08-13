Ravella pinta bancos y mejora la iluminación en dos plazas y dos parques del centro

Imagen del parque de A Xunqueira Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía actúa estos días en la mejora y el mantenimiento del mobiliario urbano y la iluminación en varias plazas y parques municipales. Los trabajos se centran en los espacios de Xoán XXIII y de la capilla de San Roque, así como en las áreas verdes de A Xunqueira y Doutor Fleming, en donde los operarios municipales de los servicios de Obras y de Electricidade acometen los trabajos.

La actuación en Xoán XXII y en el entorno de la capilla de San Roque consistió en la limpieza de los bancos con maquinaria de agua a presión y el posterior pintado, así como el arreglo de otras pequeñas deficiencias en la zona.

En los de A Xunqueira y Doutor Fleming la intervención consistió en la mejora de la iluminación, un aspecto que usuarios de ambas zonas de esparcimiento solicitaran al Concello. En el primer caso se instalaron seis nuevas torres con varios focos para mejorar la iluminación general del parque, especialmente el de las áreas infantiles y las canchas deportivas. También se colocaron más elementos de luz bajo la pérgola de transición entre los espacios de juegos para los niños y en los próximos días se colocará una torre más. De este modo se les facilita a los pequeños un lugar para divertirse sin problemas