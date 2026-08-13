El pregón de Xabier Fortes da el pistoletazo de salida a las fiestas de San Roque

La Festa da Auga es uno de los momentos estrella de las fiestas G.S.

El periodista pontevedrés Xabier Fortes será el encargado este viernes – con su pregón–de dar el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Roque. Lo hará a las ocho y media de la tarde desde el balcón de Ravella sumándose así a un gran listado de personalidades que tuvieron el honor de iniciar las que son las fiestas más importantes del año en la capital arousana.

El pregón será justo antes del desfile de los colectivos y asociaciones que se hace previo a la ofrenda floral al santo, ubicado justo en la entrada de la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Desde el Concello señalan que Xabier Fortes cuenta en su carrera profesional con uno de los mayores reconocimientos de la radio y televisión en España como es el Micrófono de Ouro y el premio Ondas. Hace unos meses publicó su primera novela, ‘Sonata de Acuario’, ambientada en Pontevedra.

Antes de salir al balcón, Fortes será recibido por en el Concello por el alcalde, Alberto Varela, y los miembros de la Corporación. Tras la firma en el Libro de Ouro iniciará la lectura del pregón, en el que actualidad y memoria se darán la mano con el estilo del periodista. Él mantiene una estrecha relación con Vilagarcía desde hace años, dado que es asiduo a la Festa da Auga.

Amplia participación

Al terminar la lectura serán un total de 16 asociaciones culturales, vecinales, musicales, deportivas y sociales del municipio las que se dirigirán hasta el atrio de la iglesia parroquial para realizar la tradicional ofrenda floral a partir de las nueve de la noche. La comitiva desfilará por el Xardín de Ravella, la calle Ramón y Cajal, Praza de Galicia, calle Castelao, Xeneral Pardiñas y Covadonga hasta llegar a Praza de España.

Los colectivos que participan son la Protectora de Animais de Vilagarcía, Cantareiras Bulideiras de Fontecarmoa, Asociación TDHA, Centro Artístico Begoña Fontán, Coral Santa Eulalia, Zona Aberta, Coral Rosalía de Castro, Arosa, Gaitas Mar de Arousa, Os Ingleses, Grupo de Gaitas Lumarada de Cornazo, Coral San Pedro de Cornazo, Grupo de Gaitas Froallo, Coral As Voces Amigas, Asociación O Noso Lar, Athlético Arousanas, Protección Civil y Banda de Música de Vilagarcía.

Conciertos

A las nueve de la noche dará comienzo el primero de los conciertos gratuitos en A Xunqueira, y del grupo local A Xaiba que –dentro del programa ‘Son da Casa’– interpretará música popular de diverso estilo y temas de composición propia.

El bolero será el rey de la actuación, que protagonizará la Savoy Club Big Band a partir de las diez y media de la noche en el mismo escenario de A Xunqueira. Un homenaje al género más romántico y universal de la música latinoamericana a cargo de la prestigiosa agrupación coruñesa. En la Alameda, a partir de las once, actuarán los dj locales Little Pi & Kaiser Xosé y La Vepe.