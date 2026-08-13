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Vilagarcía

El grupo Boogies gana el concurso de bandas emergentes del Ameixa Rock

El festival se celebrará el día 5 de septiembre en Carril

Fátima Frieiro
13/08/2026 13:14
Presentación de una edición anterior del Ameixa Rock
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El grupo Boogies es el ganador del Concurso de Bandas Emerxentes del Ameixa Rock 2026. Tocará, así pues, en la nueva edición del festival que se celebra el próximo 5 de septiembre en Carril. La banda fue escogida por el jurado entre las formaciones participantes en una iniciativa con la que la organización sigue apostando por el talente emergente y por la música de base.

Así pues Boogies tendrá la oportunidad de actuar con otras bandas como BALA, Festicultores, The Eskarallas y Storrentos en una jornada marcada por el rock, el punk y la energía en directo.

Desde la organización señalan que la presencia de Boogies es también un premio a su trabajo y a su propuesta musical, consolidando el concurso como una de las apuestas del festival para apoyar y dar visibilidad a las nuevas generaciones de la escena musical.

El Ameixa Rock tiene entrada gratuita y volverá a convertir el puerto de Carril en un punto de encuentro para la música en directo, reuniendo bandas, público y cultura en un espacio único al lado del mar.

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