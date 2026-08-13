El grupo Boogies gana el concurso de bandas emergentes del Ameixa Rock

Presentación de una edición anterior del Ameixa Rock

El grupo Boogies es el ganador del Concurso de Bandas Emerxentes del Ameixa Rock 2026. Tocará, así pues, en la nueva edición del festival que se celebra el próximo 5 de septiembre en Carril. La banda fue escogida por el jurado entre las formaciones participantes en una iniciativa con la que la organización sigue apostando por el talente emergente y por la música de base.

Así pues Boogies tendrá la oportunidad de actuar con otras bandas como BALA, Festicultores, The Eskarallas y Storrentos en una jornada marcada por el rock, el punk y la energía en directo.

Desde la organización señalan que la presencia de Boogies es también un premio a su trabajo y a su propuesta musical, consolidando el concurso como una de las apuestas del festival para apoyar y dar visibilidad a las nuevas generaciones de la escena musical.

El Ameixa Rock tiene entrada gratuita y volverá a convertir el puerto de Carril en un punto de encuentro para la música en directo, reuniendo bandas, público y cultura en un espacio único al lado del mar.