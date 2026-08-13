Detenido con hachís el copiloto de un ciclomotor que circulaba en sentido contrario en San José

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía detuvieron a un varón de 56 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los municipales le dieron el alto a dos hombres cuando circulaba con un ciclomotor por la calle San José y lo hacía en sentido contrario. Fue ahí cuando –en un cacheo superficial– se le encontraron al copiloto 35 gramos de hachís en la cartera.

No fue la única incidencia que se registró en la capital arousana. De hecho otro hombre está siendo investigado por circular sin permiso de conducir y con presencia de drogas en el organismo.

A mayores los agentes de la Policía Local también inmovilizaron una bicicleta eléctrica que circulaba por la avenida Laureano Gómez. Lo hicieron porque su utilización no está autorizada como bicicleta en España, dado que es considerada un ciclomotor porque no tiene únicamente pedaleo asistido. No es la primera vez que los agentes policiales interceptan este tipo de vehículos en el centro de la localidad.