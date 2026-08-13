Ádega califica de "muy positivo" el balance de su Semana de Cine y aplaude la implicación de la ciudad

La proyección con la temática del Salvaje Oeste en el Valdés Bermejo fue todo un éxito MONICA FERREIRÓS

El Cineclube Ádega hace un balance "moi positivo" de su Semana de Cine que, este año, coincidió con la celebración de su 50 aniversario. La entidad señala que a las diferentes proyecciones programadas contaron con una media de cien espectadores y que sesiones como la del film-concierto e clausura abarrotaron el Salón García.

Ádega destaca la convivencia de varias generaciones de espectadores en las actividades. "Persoas que acompañan ao Cineclube dende hai décadas compartiron actividades e proxeccións con públicos máis novos e con espectadores que se achegaron por primeira vez ás propostas da entidade", explican. Creen que la Semana de Cine y la buena acogida que tiene (cada vez más) demuestra que alrededor de la entidad y del séptimo arte existe una "comunidade cultural viva, participativa e interxeracional".

Exitoso pódcast

El Cineclube aprovechó la edición de este año para estrenar un formato pódcast y agradece la colaboración desinteresada de las personas invitadas a los diferentes programas. La proyección al aire libre - en este caso en el parque Valdés Bermejo- también mostró que es una parte del programa que está más que consolidada. "A presenza dos cabalos, a música, a comida e a participación do público fixeron que o espazo se integrase na propia experiencia cinematográfica", exponen.

Ádega mira ahora al futuro e indica que "celebrar 50 anos non significa quedar mirando cara ao pasado" y aplaude que tras este medio siglo "a ollada continúa sendo compartida".