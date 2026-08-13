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Vilagarcía

Ádega califica de "muy positivo" el balance de su Semana de Cine y aplaude la implicación de la ciudad

El Cineclube constata que existe una "comunidade cultural viva, participativa e interxeracional" alrededor del séptimo arte

Fátima Frieiro
13/08/2026 13:04
La proyección con la temática del Salvaje Oeste en el Valdés Bermejo fue todo un éxito
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El Cineclube Ádega hace un balance "moi positivo" de su Semana de Cine que, este año, coincidió con la celebración de su 50 aniversario. La entidad señala que a las diferentes proyecciones programadas contaron con una media de cien espectadores y que sesiones como la del film-concierto e clausura abarrotaron el Salón García.

Ádega destaca la convivencia de varias generaciones de espectadores en las actividades. "Persoas que acompañan ao Cineclube dende hai décadas compartiron actividades e proxeccións con públicos máis novos e con espectadores que se achegaron por primeira vez ás propostas da entidade", explican. Creen que la Semana de Cine y la buena acogida que tiene (cada vez más) demuestra que alrededor de la entidad y del séptimo arte existe una "comunidade cultural viva, participativa e interxeracional".

Exitoso pódcast

El Cineclube aprovechó la edición de este año para estrenar un formato pódcast y agradece la colaboración desinteresada de las personas invitadas a los diferentes programas. La proyección al aire libre - en este caso en el parque Valdés Bermejo- también mostró que es una parte del programa que está más que consolidada. "A presenza dos cabalos, a música, a comida e a participación do público fixeron que o espazo se integrase na propia experiencia cinematográfica", exponen.

Ádega mira ahora al futuro e indica que "celebrar 50 anos non significa quedar mirando cara ao pasado" y aplaude que tras este medio siglo "a ollada continúa sendo compartida".

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