Y el eclipse dejó en penumbra a Arousa

Eclipse en la playa de Vilagarcía Aitana Vidal

No había en Arousa la expectativa por el eclipse que sí se lleva percibiendo desde hace semanas en aquellos puntos de Galicia en los que la luna cubrió por completo el sol. Quizá porque - pese a alcanzar el 98,7% de oscuración en lugares como en Vilagarcía- en la Ría no se hizo de noche. Eso sí, quienes optaron por verlo en el litoral (los lugares preferidos para disfrutarlo por quienes no pudieron o no quisieron irse a otros puntos de Galicia) notaron la bajada de las temperaturas y como - durante solo un minuto- la penumbra se adueñó de todo.

Miles de personas eligieron la playa de Vilagarcía - la de A Concha-Compostela- para disfrutar del fenómeno, aunque el evento programado por el Concello supo a poco, dado que apenas hubo música durante la espera. Eso sí, grupos de amigos se juntaron para disfrutar de una experiencia que - aunque no total- seguro se recordará en años venideros.