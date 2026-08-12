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Vilagarcía

Ravella autoriza la instalación de 47 barras exteriores para hostelería en la Festa da Auga

Deberán colocarse a partir de las 22 horas del día 15 y tendrán que estar retiradas el día 16 a las seis de la tarde

Fátima Frieiro
12/08/2026 19:04
Imagen de la Festa da Auga
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Un total de 47 barras son las que cuentan con autorización para instalarse en el exterior de los locales hosteleros con motivo de la celebración de la Festa da Auga. El alcalde, Alberto Varela, firmó ayer mismo la resolución después de que se estudiase la documentación de las 53 solicitudes presentadas. Solo se le denegó el permiso a seis locales por incumplir uno o varios requisitos recogidos de las bases. El documento con el listado y los condicionantes a los que quedan sometidos las autorizaciones puede consultarse en el tablón de anuncios de sede.vilagarcia.gal.

Como ya se había avanzado en la convocatoria, las barras que obtuvieron el permiso deberán instalarse a partir de las diez de la noche del día 15 de agosto y estar completamente recogidas antes de las seis de la tarde del día 16, dejando totalmente libre el espacio para permitir actuar a los servicios de limpieza. Solo podrán ocupar el ancho de la fachada del establecimiento y no podrán separarse más de dos metros de ella, dejando totalmente libre el acceso al interior del local y sin impedir la circulación de los peatones por la vía pública.

Obligaciones

Cada barra autorizada deberá colocar un aseo de uso libre en el exterior del local, equipamiento que deberá estar instalado antes de las doce del mediodía del día 15. Además deberán cumplir con los límites de emisiones sonoras recogidos en la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. Tendrán que tener suscrito un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier daño derivado de la actividad.

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