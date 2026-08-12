Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Interceptan a una conductora que dio positivo en drogas con una hoz y un hacha en el coche

Fátima Frieiro
12/08/2026 21:15
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
Un coche de la Policía Local de Vilagarcía
MONICA FERREIRÓS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron circulando por la zona de Carril un vehículo que carecía del seguro obligatorio y que – además–no había pasado la Inspección Técnica Periódica. Una vez que le dieron el alto los municipales le practicaron la prueba de drogas a la conductora, resultando esta positiva. Además – en un registro que se le hizo al vehículo– se le detectaron dos objetos que los policías calificaron como peligrosos. En concreto fueron una hoz y un hacha, sin que su propietaria –según fuentes policiales–pudiesen acreditar la necesidad de su tenencia.

Así pues el vehículo fue inmovilizado en el depósito municipal, junto a los objetos peligrosos que le fueron intervenidos a la mujer. Ella fue denunciada por las infracciones observadas y se le quitarán seis puntos del permiso de conducir en el caso de confirmarse el positivo de la presencia de drogas en el organismo.

Por otra parte la Policía Local también encontró 100 kilos de cobre en el maletero de un vehículo que circulaba por la Avenida de Cambados. El conductor – según fuentes municipales– no fue capaz de acreditar su posesión por lo que fueron depositados en la Policía Nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620