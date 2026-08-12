Interceptan a una conductora que dio positivo en drogas con una hoz y un hacha en el coche

Un coche de la Policía Local de Vilagarcía MONICA FERREIRÓS

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron circulando por la zona de Carril un vehículo que carecía del seguro obligatorio y que – además–no había pasado la Inspección Técnica Periódica. Una vez que le dieron el alto los municipales le practicaron la prueba de drogas a la conductora, resultando esta positiva. Además – en un registro que se le hizo al vehículo– se le detectaron dos objetos que los policías calificaron como peligrosos. En concreto fueron una hoz y un hacha, sin que su propietaria –según fuentes policiales–pudiesen acreditar la necesidad de su tenencia.

Así pues el vehículo fue inmovilizado en el depósito municipal, junto a los objetos peligrosos que le fueron intervenidos a la mujer. Ella fue denunciada por las infracciones observadas y se le quitarán seis puntos del permiso de conducir en el caso de confirmarse el positivo de la presencia de drogas en el organismo.

Por otra parte la Policía Local también encontró 100 kilos de cobre en el maletero de un vehículo que circulaba por la Avenida de Cambados. El conductor – según fuentes municipales– no fue capaz de acreditar su posesión por lo que fueron depositados en la Policía Nacional.