El Concello prohíbe temporalmente el baño en la Praia do Campanario, en Bamio 

Imagen de archivo del arenal

El Concello de Vilagarcía prohíbe temporalmente el baño en la Praia do Campanario, en Bamio, al detectarse niveles de la bacteria ecoli superiores a los permitidos. El episodio microbiológico responde a la muestra tomada hace dos días, por lo que es de esperar que los índices ya regresen hoy a la normalidad.

Sin embargo, por precaución e hasta que este extremo sea confirmado a través del preceptivo contranálisis, el Servicio Municipal de Emergencias ya puso los correspondientes carteles en el arenal e izó la bandera roja para advertir de la situación a los usuarios.

A pesar de que los resultador se refieren al estado que tenía el agua hace dos días, la notificación oficial del control aún no llegó a Ravella. En esta ocasión, el aviso de Sergas fue adelantado telefónicamente al alcalde, Alberto Varelas, a las 13:30 horas. El regidor agradece el cambio en el protocolo, algo que el Concello lleva años demandando, apunta.