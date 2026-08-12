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Vilagarcía

El Concello prohíbe temporalmente el baño en la Praia do Campanario, en Bamio 

La medida se toma tras detectar niveles de una bacteria superiores a los permitidos

D. A.
12/08/2026 15:09
Imagen de archivo del arenal
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El Concello de Vilagarcía prohíbe temporalmente el baño en la Praia do Campanario, en Bamio, al detectarse niveles de la bacteria ecoli superiores a los permitidos. El episodio microbiológico responde a la muestra tomada hace dos días, por lo que es de esperar que los índices ya regresen hoy a la normalidad.

Sin embargo, por precaución e hasta que este extremo sea confirmado a través del preceptivo contranálisis, el Servicio Municipal de Emergencias ya puso los correspondientes carteles en el arenal e izó la bandera roja para advertir de la situación a los usuarios.

A pesar de que los resultador se refieren al estado que tenía el agua hace dos días, la notificación oficial del control aún no llegó a Ravella. En esta ocasión, el aviso de Sergas fue adelantado telefónicamente al alcalde, Alberto Varelas, a las 13:30 horas. El regidor agradece el cambio en el protocolo, algo que el Concello lleva años demandando, apunta.

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