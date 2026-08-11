Todo listo para el eclipse: los mejores lugares para verlo y qué tener en cuenta

En las ópticas ya es prácticamente imposible conseguir unas lentes homologadas Mónica Ferreirós

La Ría de Arousa se divide hoy en tres bandos: el de quienes se desplazarán cientos de kilómetros para poder ver el eclipse total, el de los que viven totalmente ajenos a este fenómeno astronómico y el de los que optarán por no salir de su municipio y disfrutarlo con las opciones que concellos, asociaciones y entidades han preparado para este 12 de agosto. Lo que está claro es que muy pocos a día de hoy no han oído hablar de que el sol se cubrirá (bien sea por completo o casi) por la luna y de que es preciso usar unas gafas protectoras para poder verlo con total seguridad. En las ópticas de Vilagarcía ya era prácticamente imposible conseguirlas durante la jornada de ayer. “No quedan”, señalaban en la mayoría. En Óptica Jiménez indicaban que hay gente que pregunta por ellas y que – pese a la información que lleva circulando desde distintos canales las últimas semanas–siguen teniendo dudas de cómo comportarse durante el tiempo que la luna oculte el sol.

Parcial, pero con diferencias

Tanto en la comarca de O Barbanza como en la de O Salnés y la de Ulla-Umia el eclipse será parcial. Eso sí, habrá ligeras diferencias dependiendo de la ubicación de las localidades. Así pues en Pontecesures la oscuración alcanzará el 99,85%, mientras que en O Grove –por ejemplo– será de 99,52%. En todo caso, y así lo dicen los expertos, serán pequeños matices que – aunque perceptibles– no tienen por qué aguar el momento.

Al contrario de lo que ocurre en el norte de Galicia (en donde la amenaza de nubes es cada vez más clara), en Arousa el tiempo será completamente veraniego. A la hora del eclipse – y realmente durante toda la jornada–habrá cielos despejados por lo que a las ocho y media de la tarde (que es cuando se espera el momento álgido de este fenómeno) ninguna nube amenazará con echarlo todo a perder.

Dado que es la época del año en la que más visitantes recibe la Ría de Arousa y – en concreto–la comarca de O Salnés se espera que miles de personas abarroten tanto los lugares habilitados oficialmente para el visionado como aquellos en los que la observación del sol es factible.

Los eventos

El mayor número de personas se espera en Vilagarcía. El lugar habilitado para la observación es la playa de A Compostela que – ya desde las seis y media de la tarde– contará con una ambientación musical para ir calentando el ambiente. Será a las siete y media cuando la matemática María Brea iniciará sus explicaciones para que los asistentes no se pierdan ni un matiz de lo que están viendo. El nivel de oscuración en la capital arousana será de un 99,69%. Quienes deseen prolongar la jornada astronómica pueden hacerlo, dado que la experta también hablará sobre las perseidas. En materia de tráfico se restringirán los accesos al monte Xiabre, dado que es una zona de difícil acceso y que – en caso de accidente– es más difícil actuar por parte de los servicios de emergencias.

Sin embargo el monte – en este caso Lobeira– es el lugar elegido por el Concello de Vilanova para el visionado. Un lugar de encuentro para los vecinos que se acerquen a ver el sol oculto por la luna. En A Illa el entorno de Area da Secada y de Punta Cabalo serán los lugares excepcionales para no perderse nada. De hecho hay ya programado un operativo especial de tráfico para que todo discurra con normalidad.

Y es que está claro que Arousa va a tirar de su litoral excepcional para disfrutar no solo de un eclipse que es histórico, sino también de una buena jornada de playa, dado que se esperan temperaturas superiores a los 30 grados. Ni siquiera cuando el sol se oscurezca y bajen las temperaturas será necesaria la chaqueta.

En Ribeira han preparado también visita guiada en dos puntos concretos: en Pedra da Ra y en el Faro de Corrubedo. De mar al interior, dado que en la comarca de Ulla-Umia también apuestan por hacer de la observación de este fenómeno una experiencia única. En concreto en la Fundación Castrolandín harán una actividad exclusiva con música y picnic, que se prolongará hasta bien entrada la noche para poder también observar las perseidas. En otros municipios salinienses del interior como Meis la opción que se propone es el mirador de A Bandeira en San Martiño y el del Monte Castrove.

En todo caso los expertos apuestan por elegir un enclave en el que no haya obstáculos visuales que puedan ocultar el sol entre las siete y media y las ocho y media de la tarde, que será el momento más álgido de la jornada.

Recomendaciones

Desde las administraciones llevan tiempo advirtiendo de la importancia de planificar bien los desplazamientos a las zonas de observación. De hecho Tráfico incide en que lo ideal es planificar el regreso y extremar la precaución al volante. Es cierto que el momento en el que la luna cubre el sol será un momento histórico, dado que no se vive en la Península Ibérica desde el año 1912. Además es el primero del denominado Trío de Eclipses, que tendrá continuidad los años 2027 y 2028.

El problema de tráfico se agrava debido a la coincidencia del fenómeno con el período estival que, en zonas como O Salnés, atrae a miles de visitantes. De ahí que también se prevea una mayor afluencia de coches hacia las zonas de observación. Según un estudio del Ministerio podrían registrarse aumentos del tráfico entre el 30 y el 100% hacia la franja de la totalidad, lo que supone entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales.

Además la Dirección General de Tráfico considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) por lo que se ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial que combinará medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información permanente.