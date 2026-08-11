La falta de capataz obliga a Vilagarcía a renunciar a su propia brigada forestal

Imagen de un incendio forestal MONICA VILA

El Concello de Vilagarcía no ha logrado – en segunda convocatoria– cubrir los puestos de personal para configurar su propia brigada forestal. En la primera convocatoria pública solo una persona se presentó a las pruebas, pero no las superó. En la segunda había candidatos para cubrir tanto los puestos de operarios como el de operario- conductor. Sin embargo no hubo esa misma suerte para el contrato de capataz, para el que se presentaron dos personas, pero que acabaron renunciando al mismo. Sin él, no es posible poner en marcha la citada brigada

Así pues las tareas de prevención y extinción de incendios en la capital arousana quedan bajo la cobertura del denominado Distrito Forestal con el apoyo – si es necesario llegado el caso– del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.

Fuentes municipales exponen que la falta de personal para cubrir las plazas de las brigadas es algo que ocurre en diferentes concellos gallegos. Algunos, de hecho, ni siquiera se suman a la convocatoria de la Xunta de Galicia para este servicio.

Cabe recordar que en la convocatoria se buscaba a cinco personas (un jefe, un peón.conductor y tres operarios). El contrato que se ofrecía era de funcionario-interino durante tres meses. Las pruebas eran mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.

Ravella ya recibió críticas por parte de la oposición por hacer la convocatoria para cubrir la brigada, a su juicio, “tarde”.