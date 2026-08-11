En Arousa la oscuración será parcial y las gafas homologadas no podrán sacarse en ningún momento

Las gafas deben estar homologadas MONICA FERREIRÓS

Observar un eclipse solar (bien sea parcial o total) es una actividad totalmente segura si se hace siguiendo la recomendación de los expertos. Lo primero que deben saber los arousanos es que en toda la Ría (en las tres comarcas) la oscuración del sol será parcial por lo que, durante la observación, las gafas no podrán retirarse en ningún momento.

Las lentes deben ser homologadas con la certificación ISO 12312-2 CE y no deben utilizarse otros elementos para observar directamente el sol como pueden ser gafas de otro tipo, radiografías o incluso determinados cristales de soldadura que no son los adecuados para ver el fenómeno.

Lo que está claro es que los que esperaron a última hora para hacerse con sus lentes adaptadas lo han tenido muy complicado para hacerse con unas. En muchos hipermercados están totalmente agotadas desde hace días y en algunas farmacias y ópticas es imposible encontrarlas a día de hoy.

Para los niños la recomendación es fijarles bien las gafas para que no tengan la tentación de quitárselas durante la observación. Y es que los expertos advierten de que los daños en la vista no se notan de forma inmediata, pero que a las horas pueden tener consecuencias irreparables. De ahí que llamen a la precaución en el uso de las lentes durante el tiempo de observación. Se recomienda además que se hagan descansos en el uso de las gafas homologadas, es decir, que se retire la mirada al sol cada 30 segundos.

El reparto y las charlas

Durante las últimas semanas las administraciones han repartido gafas homologadas de forma gratuita, tanto desde el Gobierno como desde los concellos y también desde la Diputación de Pontevedra. Además se han realizado charlas específicas para hablar sobre el eclipse, que han contado con una elevadísima participación, tanto de turistas como de vecinos de las localidades arousanas. De ahí que se espere que el seguimiento del fenómeno en esta zona sea notable, aunque no sea de tipo parcial.

Cierres puntuales

Algunos comercios arousanos han decidido adaptar sus horarios al fenómeno astronómico, aunque no es una tendencia mayoritaria. Han anunciado el cierre a las siete de la tarde para que tanto trabajadores como clientela puedan disfrutar de la observación. Otros harán horario continuo para poder cerrar a esa hora y desplazarse así a un sitio en el que sea bien visible. Arousa, en todo caso, será uno de esos sitios privilegiados en los que disfrutarlo.