Empiezan las obras de asfaltado de la calle Mestres Trigo y Pazos, que costarán 43.600 euros

El alcalde y el edil de Medio Rural en la presentación de uno de los planes de asfaltado Aitana Vidal

El Concello de Vilagarcía continúa con las actuaciones de mejora de las parroquias del rural, concretamente en la zona de Aralde. De hecho acaban de empezar las obras de ejecución del asfaltado de las calles Mestres Trigo e Pazos. En ellas se invertirán algo más de 43.600 euros.

Así pues el Concello mejorará una vía de comunicación cuyo estado de deterioro dificulta actualmente el tránsito para vehículos y también para los peatones debido a los baches profundos y a la presencia de hendiduras en toda la capa de rodaje. La previsión es que los trabajos estén finalizados a principios de otoño.

La empresa Marconsa es la encargada de ejecutar el proyecto incluido en el acuerdo entre el gobierno local y el grupo nacionalista para la aprobación del presupuesto. Los trabajos empezaron oficialmente esta semana, pero ya la anterior se realizaron las mediciones previas. Tras la limpieza de los márgenes y el barrido inicial de la superficie, los trabajos consistirán en el fresado de los entronques y de los accesos a las viviendas. A continuación se echará la nueva capa de asfalto, de cinco centímetros de espesor, y se aplicará un riego de adherencia. La obra terminará con la elevación y puesta a nivel de las tapas de registro del alcantarillado y otros servicios.

Esta última intervención en Mestres Trigo y Pazos se suma a otras que se van a llevar a cabo en los próximos meses en el marco del Plan de Asfaltados de 2026 y que beneficiará a varias zonas del rural.