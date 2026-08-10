Vilagarcía restringe el acceso al Xiabre con motivo del eclipse para evitar colapsos

Un momento de la charla sobre el eclipse en la Illa de Arousa Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía restringirá parcialmente el acceso al monte Xiabre el día del eclipse para evitar colapsos y garantizar la seguridad. Así pues solo se podrá circular en sentido único por la carretera de acceso al monte, con entrada por la zona norte (Bamio, Guillán, Trabanca) y salida por O Pousadoiro.

La Policía Local cortará el acceso por O Pousadoiro en el cruce con el vial que conduce a la a la cantera, por lo que ningún vehículo podrá continuar subiendo al monte por ese lado, por el que solo se podrá bajar.

La medida, dice el Concello, se adopta para prevenir el colapso de un vial muy estrecho y que discurre al borde de los terraplenes y para evitar que –en el caso de cualquier tipo de incidencia–puedan llegar sin problema los servicios de emergencias o los que se encargan de la extinción de los incendios.

Los agentes regularán los accesos al monte y también a las playas de Vilagarcía, especialmente a la de A Compostela, en donde el Concello organiza la celebración para presenciar el eclipse solar. Desde la administración local piden a los conductores que colaboren y respeten las indicaciones de los policías. Se recomienda, de hecho, el acceso a pie.

Desde la Concellería de Seguridade Cidadá advierten de modo especial sobre el riesgo de incendios forestales que puede suponer afluencia masiva de personas a los montes, sobre todo en un verano tan seco y caluroso como el que estamos viviendo. Así pues ruegan que extremen las precauciones con las colillas y también que no se dejen botellas de vidrio o latas tiradas, ya que pueden originar fuegos con altas temperaturas. También se pide a la población que respete el medio y que – para mantener en buen estado las playas, los montes, los parques y cualquier otro espacio público desde el que se vaya a ver el eclipse– recoja toda la basura y la deposite en papeleras.