El Festaclown regresa a Vilagarcía con seis días de espectáculo y compañías nacionales e internacionales

El Festaclown se presentó en los jardines de Ravella Mónica Ferreirós

Las mejores compañías gallegas, nacionales e internacionales volverán a encontrarse en una nueva edición del Festaclown, la marca propia de Vilagarcía que va aparejada desde hace años a las fiestas patronales de San Roque. Lo mejor del circo y del clown –así como el lado más solidario de las artes escénicas– llegan a la capital arousana desde el 17 al 22 de este mes. Lo hará –como es habitual– con tres espectáculos gratuitos al día y pensados para el disfrute de toda la familia. Sin excepciones. En la edición de este 2026 se hace un guiño a la Festa da Auga, de ahí que el cartel sea precisamente un cubo arrojando el líquido elemento con globos.

A Vilagarcía llegarán artistas de máximo nivel de lugares como Argentina, Colombia y Australia, así como Cataluña, Valencia, Extremadura y Asturias. El director de Culturactiva, Nacho Fungueiriño, destacó que “xa pasaron polo Festaclown compañías de case todos os continentes. Fáltanos Asia e esperamos conseguilo para o ano que vén”. Por su parte el director del Agadic, Jacobo Sutil, hizo hincapié en no perder de vista a las compañías gallegas y al enorme talento que hay en ellas.

Por ejemplo el jueves 20 desembarca en la programación la compañía Piscacatro, que recibió el Premio Nacional de Circo en 2024.

Programa muy completo

El Festaclown 2026 arranca el lunes 17 con la compañía Tchyminigagua y su ‘Acrocircus’. Será a las siete y media de la tarde en la Praza de Galicia. Este enclave – al igual que la Praza da Segunda República– capitalizarán los eventos más multitudinarios y espectaculares. Hay propuestas de saltos como los que traen Spinish Circo con su ‘Fins al cel’ o las acrobacias aéreas de Sue Moreno.

El alcalde, Alberto Varela, y la edila de Cultura, Sonia Outón, destacaron el componente social que arrastra el Festaclown, con acciones colaborativas que permiten llevar propuestas a la comunidad palestina o sahariana, entre otras.

Varela declaró que el Festaclown es una de las propuestas más exitosas cada año del programa festivo de San Roque. “Atrévome a dicir que é o olliño dereito da concelleira de Cultura, sen falalo con ela”. Lo que la propia Sonia Outón aceptó como cierto.

El festival del clown tiene su componente localista con la colaboración, como cada año, con entidades vilagarcianas como son Con Eles o Clámide.

En la presentación estuvieron el delegado territorial de la Xunta, Pablo Fernández, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada.