Crece la preocupación por la extensión que ocupa la chatarrería que hay en la zona de O Pousadoiro

La chatarrería está en la parte alta de O Pousadoiro MONICA VILA

La situación de la chatarrería ubicada en la zona de Cea, en la subida de O Pousadoiro, incrementa la preocupación tanto de los vecinos como de los propietarios de parcelas de la zona. Las construcciones que allí se encuentran –y que llevan años operativas– cuentan con varias denuncias por materia urbanística y fue en varios plenos de la Corporación en los que el PP alertó de que había denuncias vecinales de que se estaban ocupando propiedades privadas e incluso terreno público de paso, entre ellos caminos.

La propia concejala de Urbanismo, Paola María, contestaba en las sesiones que había expedientes abiertos por la actividad allí desarrollada. Los conservadores declararon que el problema también era de salubridad, dado que se acumulaba basura sin control que llegaba incluso a la carretera principal que une Vilagarcía con el ayuntamiento vecino de Caldas.

Seguridad

Lo cierto es que no es la primera vez que los servicios de Emerxencias y de extinción de incendios tienen que desplazarse hasta este punto en concreto (que en todo caso está en el término municipal vilagarciano) para apagar diversos incendios. La acumulación de trastes y elementos eléctricos convierte a este espacio en un auténtico polvorín, de ahí que los vecinos se muestren preocupados al ver que la situación sigue igual y que no mejora pese a las diversas advertencias que se hicieron en su día.

Queda también por saber si la ampliación del polígono de O Pousadoiro que, en teoría, está proyectada para su segunda fase, afectaría de lleno a esta zona que ahora acumula toneladas y toneladas de residuos sin control y que ocupa cada vez más espacio