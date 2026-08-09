Prohíben estacionar en la zona TIR para instalar las atracciones de las Fiestas de San Roque

Atracciones de un año anterior en la zona Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía recuerda que, desde esta noche, queda prohibido el estacionamiento en la zona TIR y en la Rúa Laureano Gómez Paratcha, con motivo de la instalación de las atracciones y carruseles autorizados para las Fiestas de San Roque, que se celebrarán desde el 14 al 23 de agosto. En la zona ya se han dispuesto barreras con carteles informativos y señales circunstanciales.

Desde la policía solicitan la colaboración de vecinos y vecinas para no estacionar sus vehículos en el lugar mencionado, con el objetivo de evitar molestias de traslados de los coches con la grúa.