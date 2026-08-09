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Vilagarcía

Pesar en Vilagarcía por el fallecimiento de José María "Chema" Pedrouzo Millos, exvicepresidente de Zona Aberta

El funeral se celebrará esta tarde, a la cinco, en la Iglesia Parroquial de San Juan de Bayón

D. A.
09/08/2026 11:59
El exvicepresidente de Zona Aberta, Chema Pedrouzo Millos
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Zona Aberta
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Vilagarcía despide a José María “Chema”  Pedrouzo Millos (67 años), exvicepresidente de la asociación de comerciantes del municipio, Zona Aberta, a la que se unió en el año 2013.

Zona Aberta, a través de un comunicado por redes sociales, ha manifestado su dolor por esta pérdida y dedicado una emotiva despedida a quien fue parte de su directiva: “Más allá de su cargo queremos recordar a Chema por su cercanía, por su disposición a colaborar, por todo lo que compartió con nosotros durante el tiempo que formó parte de Zona Zberta, pero sobre todo por la gran persona que era. Desde la asociación queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Gracias, Chema, por tantos momentos compartidos y por ser parte de Zona Aberta”.

El funeral se celebrará esta tarde, a la cinco, en la Iglesia Parroquial de San Juan de Bayón. Hasta entonces, su cuerpo será velado en el Tanatorio de Arosa.

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